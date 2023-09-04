Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.09.2023 16:33

Muş'ta öğretmenlere "afet okur yazarlığı" eğitimi verildi

Muş'ta öğretmenlere yönelik "afet okur yazarlığı" eğitimi programı düzenlendi.

Muş'ta öğretmenlere "afet okur yazarlığı" eğitimi verildi

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen eğitim programına Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de görevli okul öncesi öğretmenleri katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülhamit Karademir, okul öncesi öğretmenlerin beceri gelişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Programa dört ilden 30 öğretmenin katıldığını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığının da destek verdiği bu projenin yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık bütçesi var. Bu proje, kukla, Karagöz-Hacivat, etkileşimli okuma, drama, dijital oyunlaştırma, artırılmış gerçeklik gibi yaklaşımlar barındırıyor. Bu tekniklerin çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak doğru biçimde uygulanmasını önemsiyoruz. Çocukların teknolojik bir dünyada yaşadıkları hesaba katıldığında, projeye özellikle dahil ettiğimiz artırılmış gerçekliğe, dijital içeriklere yönelik uygulamalarımız var. Ayrıca etkileşimli okumaya yönelik bazı tekniklerimiz var. Amacımız çocukları sıkmadan, psikolojik olarak olumsuz etkilemeden, çağın özelliklerine uygun yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine destek olmak."

Okul öncesi öğretmeni Kübra Biset Atış da "Projenin kapsamı çok geniş. Aldığımız eğitimleri okulda uygulayabileceğiz. Drama alanında, sitem eğitimi ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla alakalı eğitim aldık. Direkt afet eğitimine yönelik kavramsal manada bir eğitim aldık." dedi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Bitlis'te 1 kilo 14 gram uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu iki kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
ABD'nin San Francisco kentinde evsizlerin oranı artıyor
17:42
Almanya: Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli
17:45
BDDK'dan kredilerin amacına uygun kullandırılmasına ilişkin karar
17:40
Almanya ve Fransa'nın ortak muharebe tankı projesi tehdit altında
17:36
Hırvatistan'dan Karadağ'a AB üyeliği yolunda destek
17:28
Pakistan'da donanmaya ait helikopter düştü: 3 ölü
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ