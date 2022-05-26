Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen fuar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın konuşan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, dünyada bilim ve teknolojinin baş döndürücü gelişim ve değişiminin bütün toplumları etkilediğini söyledi.

Bilim ve teknolojideki bu değişimin toplumların dünyadaki yerlerini almaları açısından önem taşıdığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin hayal ettiklerini ve öğrenim basamaklarında elde ettikleri akademik bilgileri teknolojiye dönüştürme anlamında ilk etapta ürettikleri robotlar ve diğer teknolojik ürünlerin patent, marka, tasarımını fikri mülkiyete dönüştürmeleri anlamında çok büyük emekler sarf edilmektedir. İlimizde 25 tasarım marka ve bir de patent müracaatımız var. Aziz Sancar'ın, Uğur Şahin'in ürettiği aşılar veya Turkovac bunlar hepsi birer patent altına alınarak dünyadaki insanların hizmetine sunulmakta ve ülkelere de büyük gelirler getirmektedir. Öğrencilerimizin gizli kalmış ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için öğretmenlerimiz danışmanlık yapmaktadır. Hatta ülke genelinde ulusal çok önemli derecelerde elde etmekteyiz. Türkiye çapında önemli derecelerimiz var."

Konuşmaların ardından projelerin incelendiği programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.