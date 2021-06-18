Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta kiraz hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
Muş’ta Kurtik dağındaki bağlarda yetişen kirazların hasadına başlandı.
Erkan saatlerde kirazların bulunduğu bölgeye gelen üreticiler, çalışanlarla birlikte olgunlaşan kirazları topluyor.
Sepetlere doldurdukları kirazları kent merkezine getiren üreticiler, kilogramını 10 liradan satışa sunuyor.
Üreticilerden Turgay Özlü, Muş'ta son yılların en kurak mevsimini yaşadıklarını, bu nedenle verimde düşüşün yaşandığını söyledi.
Son Haberler
- 09:41
- 09:30
- 09:18
- 09:17
- 09:28
Sıradaki Haber
Mehmetçiğin mutfağına Malatyalı kadınların eli değecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz