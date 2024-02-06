Muş'ta Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

Kentteki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen programda, eski valilik binası önünde, depremlerde kullanılan malzemelerin yer aldığı sergi açıldı.

Sergiyi gezerek görevlilerden bilgi alan Vali Avni Çakır, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Afetlerin ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"O yüzden görevimiz hem afetlere dayanıklı kentler inşa etmek hem de yapı stokumuzu elden geçirerek insanlarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı afet konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Bu etkinliklerde bizzat giderek deprem bölgesinde görev yapan arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı buluşturmak istedik. Vatandaşlarımızda bir farkındalık yaratmak ve onları bilinçlendirmek için bu etkinliği düzenledik."

Kentte arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasına önem verdiklerini dile getiren Çakır, "Onların imkan ve kapasiteleri noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. 750 olan gönüllü sayımızı 1000'e ulaştıracağız. Bir gönüllü ordumuz eğitim almış. Afetlerde ihtiyaç duyulan noktada da göreve hazır şekilde bekleyeceğiz." dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünce Lale Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.