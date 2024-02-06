Ağrı’daki öğrenciler depremzede çocuklarla kardeşlik köprüsü kurdu

Ağrı Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen “Kardeşim Seni Unutmadık` projesi ile 6 Şubat’ta meydana gelen merkezi Kahramanmaraş olan depremden etkilenen çocuklar ile Ağrı’da eğitim gören öğrenciler arasında kardeşlik köprüsü kuruldu.



Bu doğrultuda kentte eğitim gören öğrenciler depremzede çocukların yanında olmak amacıyla oyuncakları kendi elleriyle paketleyip Hatay’a gönderiyor. 6 Şubat depreminin yıldönümünde İbrahim Çeçen İlköğretim Okuluna giden Ağrı Vasisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrencilerle beraber Hatay’a gidecek oyuncakları paketledi. Burada açıklama yapan Vali Koç şu ifadelere yer verdi:



“Bundan bir yıl önce asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Birçok insanımızı, canımızı o bölgede kaybettik. Ben tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Acılara tanık olduk, umutlara tanık olduk, sevinçlere tanık olduk ama bizi orada umutlandıran en önemli hususlardan bir tanesi asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz deprem afetini bu millet 7’den 70’e tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak devletimizin kurumlarıyla birlikte asrın dayanışmasına çevirdi. O gün millet devletleşti, devlette milletleşti. Çocuklarımız arasında geleceğe umut ve heyecanla bakmamıza vesile olan yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki minik kalplerimizin kendileri gibi deprem bölgesinde zor şartlarda eğitimlerine devam etmek isteyen arkadaşları var. Öğrencilerin bu bilinçten ayrılmamaları, yavrularımızın yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla proje gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi minicik elleriyle oradaki kardeşlerine ulaştırılmak üzere bir nebze de olsa onların mutlu olmalarını sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla kendilerinin temin ettiği bu oyuncakları paketlediler. Oradaki arkadaşlarına ulaştırılmak üzere yola çıkaracaklar. Biz öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir daha bu memlekete böyle bir afet yaşatmasın.”