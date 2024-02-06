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Güncel
DHA 06.02.2024 17:15

Köpek saldırısında yaralandı

Siirt’te millet bahçesinde yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Yunus A., bacağından yaralandı.

Köpek saldırısında yaralandı

Dün gece millet bahçesinde yürüyen Muhammed Yunus A., sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından ısırılan Muhammed Yunus A., köpekten kaçmak istersen ayağını burkarak yere düştü. Arpacı, çevrede bulunanların yardımıyla kurtarıldı. Muhammed Yunus A., çağırılan ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuduz aşısı yapılan Muhammed Yunus A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin saldırısından kaçarken yere düştüğünü söyleyen Muhammed Yunus A., “Parkta yürürken, köpeğin saldırısına uğradım. Kaçmaya çalışırken daha da çok saldırmaya başladı, o esnada bacağımı ısırdı. Kafamı yere çarptım ve dizimi burktum.Doktor, tedavimin ardından taburcu etti bizi. 3 günde bir kuduz aşısı olacağım. Ondan sonra tekrardan kontrol edilecek. Benim yerime başka biri de olabilirdi. Ondan dolayı yetkililerden sokak köpekleri konusunu daha da dikkate almalarını istiyorum” dedi. 

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