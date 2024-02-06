Karaman'da "6 Şubat Depremleri Fotoğraf ve Resim Sergisi" açıldı

Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Karaman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği 25 eserin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ve AFAD personelinin deprem bölgesinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.
Sergi açılışına, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AFAD Müdürü Şerife Han, protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 9 Şubat'a kadar açık kalacak.