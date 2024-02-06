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Güncel
AA 06.02.2024 17:42

Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın Kars'tan giden sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sarıbulak köyünde rahatsızlanan 9 aylık hamile kadın Ş.T'yi hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Tuzluca ilçesinden sevk edilen sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köye gidemedi. Kars tarafından köye giden yolun açık olması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak hamile kadın Ş.T'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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