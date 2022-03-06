Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 34 köy yolu ekipler tarafından açıldı.
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 34 köy yolu ekipler tarafından açıldı.
Kentte 2 gün etkili olan kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı.
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