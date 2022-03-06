Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 34 köy yolu ekipler tarafından açıldı.

Kentte 2 gün etkili olan kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı.