Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
"EFT iptali" ile dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ekişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlı E.A'nın kent merkezinde alışveriş yaptığı iş yeri sahiplerini "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit etti.
Polis, Isparta'da bulunduğu belirlenen E.A'yı düzenlediği operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Dolandırıcılık
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