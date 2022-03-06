Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sektör, doğayla barışık üretim yapmak, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için sürdürülebilirlik noktasında çalışmalar yürütüyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, proje çerçevesinde Ege Bölgesi'ndeki 12 firmanın döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirmeleri sonrasında 360 ton atığın çevreye zarar vermesinin önlendiğini kaydetti.

Sertbaş, hedeflerinin Egeli hazır giyim üreticilerini dünyada yeşil üretimin merkezi haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.