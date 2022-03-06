Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 80 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 15, Bitlis'te de 30 köy ve mezraya ulaşılamıyor.

Ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.