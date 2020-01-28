Çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Muş'ta hazırlıklarını sürdüren sporcular, her gün karla kaplı şehir stadında antrenman yapıyor.

Atletizm takımı antrenörü Murat Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atletlerin dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmadan hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Atletizmde devamlılığın esas olduğunu belirten Karataş, "Yıldızların Avrupa şampiyonası var. Bu nedenle şampiyona için kar, kış ve soğuk demeden zor koşullarda idman yapıyoruz. Stadyumda günde 2 saat tempo ve sürat idmanları yapıyoruz. İklim şartları çok zor ancak çocuklarımızın emeğinin karşılığını almak için çaba sarf ediyoruz. Atletlerimiz spor lisesinde okuyor. Hedefimiz iyi hazırlanarak milli takıma sporcular kazandırmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Sporcuların Gaziantep'te Türkiye grup birincisi olduğununu aktaran Karataş, bu yarışmada ferdi Türkiye üçüncüsü ve dördüncüsü olan sporcuların da 21 Şubat'taki şampiyonaya hazırlandığını kaydetti.

Hasköy ilçesinden gelerek antrenmanlara katılan Sevda Zen ise şampiyonada birinci olmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Belirledikleri hedeflere ulaşmak için zor şartlarda antrenman yaptıklarını dile getiren Sevda Zen, "Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah birinci olacağız. Yurt dışında bayrağımızı dalgalandıracağız. Çok üşüyoruz ama buna rağmen koşuyoruz. İddialıyız." ifadelerini kullandı.