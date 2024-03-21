Muş Valisi Avni Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı

Tabiatın bütün bereketi ve ihtişamıyla uyanması ve tabiattaki bu canlanmaya insan bedeninin ve ruhunun da eşlik etmesiyle, insan ile tabiatı bütünleştiren Nevruz'un yüzyıllardır yeryüzünde sevginin, bolluğun ve bereketin sembolü olduğunu ifade eden Çakır, şunları ifade etti:

"Saygı, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu yurdumuzda aziz milletimiz, tarih boyunca birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiş, umut ve kederi birlikte paylaşmış, el ele, gönül gönüle vererek kardeşçe yaşamayı başarmış ve geleceğe güvenle bakmıştır. Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Aynı gök kubbenin altında yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin bizlere bıraktığı medeniyetler beşiği Anadolu'muzda, tüm coşkusuyla kutladığımız Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bu güzel günün sevgi, saygı ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim"