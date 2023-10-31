Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2023 13:14

Muş Alparslan Üniversitesinde "Gazze" adı verilen mescit açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde yapılan ve "Gazze" adı verilen mescit törenle açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesinde "Gazze" adı verilen mescit açıldı

Kampüs alanında düzenlenen törende, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, dua ederek mescidin hayırlı olmasını diledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, gazetecilere, "Gazze Mescidi"nin kurucu rektörü Nihat İnanç döneminde yapılmaya başlandığını söyledi.

Bugün mescidin ibadete hazır hazır hale getirildiğini belirten Alican, "İsrail terörünün artığı bu günlerde Gazze'ye bir dua olsun, içimizdeki duyguları bir daha ortaya koyalım, kimin yanında olduğunu gösterelim diye mescidin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah yüzyıllar boyunca Muş Alparslan Üniversitemizin tam kalbinde yer alan Gazze Mescidi'nde, Filistin'deki ve bütün dünyadaki mazlum insanlara dua edilecek. Dualar arşa yükselecek." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da mescidin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerini iletti.

Açılışa, üniversitenin kurucu rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ile davetliler katıldı.

ETİKETLER
Muş Gazze
Sıradaki Haber
Bahşılı'da depodan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 3 bin 542'si çocuk 8 bin 525 kişi öldürüldü
13:45
Kocaeli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
13:43
Pakistan'da militanların polis merkezine saldırısında 5 kişi öldü
13:40
4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama
13:34
48 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 50 gözaltı
13:43
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
FOTO FOKUS
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ