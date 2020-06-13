Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 5 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda D.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.
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