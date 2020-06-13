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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 29 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik ekipleri, 9 Haziran'da 40 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 11 zanlı yakalanmıştı.
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