Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da yaralı caretta caretta tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde, denizde yaralı caretta caretta bulundu.
Güllük Limanı'nda kıyıya vuran yaralı caretta caretta olduğunu fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen AKUT Bodrum ekipleri, yaralı deniz kaplumbağasını kıyıya çıkarttı.
Caretta caretta tedavi için Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Son Haberler
- 11:46
- 11:49
- 11:37
- 11:56
- 11:33
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz