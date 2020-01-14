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Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı14 Ocak 2020 Salı 14:12 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 14:12
Operasyon polis kamerasına yansıdı.
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.E'nin Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA