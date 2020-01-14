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Muğla'da kaybolan alzaymır hastası havadan ve karadan aranıyor14 Ocak 2020 Salı 14:11 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 14:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaybolan alzaymır hastasını bulmak için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Avcı'dan (83) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, Avcı'yı bulmak için Mumcular Barajı çevresinde çalışmasını yoğunlaştırdı.
Çalışmalara, drone ile havadan da destek veriliyor.
Kaynak: AA