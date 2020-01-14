Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü, Ulaş Gölü ve Zara Tödürge Gölü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü personeli ve gönüllülerin katkılarıyla yapılan çalışmada, su kuşu özelinde tür çeşitliliği gözlemlenerek popülasyonları tespit edildi.



Kaynak: AA