Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Marmaris'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Otogarda operasyon düzenleyen ekipler, M.A.Ç'nin üst aramasında 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla
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