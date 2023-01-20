Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tütüne enjekte edilmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüsteki D.A'nın bagaj ve üst aramasında, 1 kilogram tütüne enjekte edilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman
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