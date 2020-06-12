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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında C.A. ile H.H. gözaltına alındı, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
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