İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

S.A.D. ve E.M.D'nin ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bu suçta kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.