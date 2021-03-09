Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya’ya gidecek konteynerden 55 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Aliağa ilçesinde İtalya'ya gidecek bir gemiye yüklenmesi planlanan konteynerde Iraklı 55 düzensiz göçmen yakalandı. 6 gündür konteynerde oldukları belirlenen göçmenlerin, havasız kalınca ses çıkarıp yardım istedikleri öğrenildi.
Aliağa ilçesindeki özel bir konteyner limanında, İtalya'ya gidecek olan bir gemiye yüklenecek olan konteynerden dün gece yarısı sesler gelmeye başladı.
Liman personeli de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine limana gelen jandarma ekipleri, konteyneri açtıklarında Irak uyruklu 55 kaçak göçmen ile karşılaştı.
6 gün konteynerde kalmışlar
Yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin, 6 gündür konteynerde oldukları, havasız kalınca konteynıra delik açtıkları, ölüm korkusuyla ses çıkararak yardım istedikleri belirlendi.
33'ü kadın 55 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 16:22
- 15:59
- 16:16
- 16:14
- 16:06
Sıradaki Haber
"Mi'raciye" yarın 21.15'te TRT Müzik ekranlarında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz