Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

Büyükelçi Füsun Aramaz'dan bilgi alan Bakan Akar, Büyükelçilik şeref defterine şunları yazdı:

"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya'da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."