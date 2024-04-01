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Güncel
AA 01.04.2024 10:33

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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