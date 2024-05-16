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Güncel
AA 16.05.2024 17:58

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı, cezaevine gönderildi.

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 14 sentetik hap, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira ele geçirildi.

15 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 169 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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