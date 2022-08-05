Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktör devrildi. Traktörün altında kalan Muharrem Soykan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Yumaklı bölgesinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Muharrem Soykan'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Muharrem Soykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Soykan'ın cansız bedeni Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: Muğla
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