Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Freni boşalan kamyon otomobile çarptı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa G. yönetimindeki 78 BD 931 plakalı kamyon, sanayi kavşağında Emre E. idaresindeki 14 NA 744 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.
Kazada sürücüler ile kamyondaki Musa A, İsmail G, Raşit L. ve otomobildeki Ezgi E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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