Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kasap, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kasap'ın naaşı, Gebze ilçesindeki Yenikent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yaşamını yitiren işçinin 1,5 ay önce işbaşı yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli İşçi Ölümleri
Son Haberler
- 20:51
- 20:44
- 20:40
- 20:40
- 20:22
Sıradaki Haber
Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz