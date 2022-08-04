Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan T.G'yi Orta Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası Uyuşturucu
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