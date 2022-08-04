Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osmaniye'de İsmet İ. idaresindeki tır, Kadirli-Adana kara yolunun Kurukandak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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