Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.
Bolu'nun Göynük ilçesinde, Hisarözü köyündeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören köy sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Çok sayıda tavuğun telef olduğu yangında, tavuk çiftliğinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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