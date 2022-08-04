Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil refüje devrildi: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
37 yaşındaki Tevfik K. yönetimindeki plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde refüje devrildi.
Kazada otomobildeki 37 yaşındaki Aysel K., 18 yaşındaki Murat K., 6 yaşındaki Yağmur K., 5 yaşındaki Ayşenur K. ve 3 yaşındaki İrem K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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