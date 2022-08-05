Nurullah K. yönetimindeki cip, Bulak Kavşağı'nda yabancı uyruklu 30 yaşındaki Masihullah S. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Mohammed Farshad M., Ahmad Mubasher S., Ahmed Baset S. ve Maisam S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Nurullah K. ile Maisam S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.