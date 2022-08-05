Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te ciple otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Karabük'te ciple otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nurullah K. yönetimindeki cip, Bulak Kavşağı'nda yabancı uyruklu 30 yaşındaki Masihullah S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile otomobildeki Mohammed Farshad M., Ahmad Mubasher S., Ahmed Baset S. ve Maisam S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Nurullah K. ile Maisam S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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