Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 23:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de seyir halindeki araç alev alev yandı
[Fotograf: İHA]
Mardin’de seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi yolunda seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü aracı yol kenarına çekerek bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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