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Güncel
AA 11.07.2023 17:09

Muğla'da sıcak havalardan bunalan tatilciler Saklıkent Kanyonu'na serinledi

Muğla'da hava sıcaklıklarının artmasıyla tatilciler, Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda serinledi.

Muğla'da sıcak havalardan bunalan tatilciler Saklıkent Kanyonu'na serinledi

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran kanyon, 5 dereceye kadar düşen suyu ile yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Mevsime bağlı olarak su seviyesinin yüksekliğine göre kanyon içerisindeki parkurları aşan turistler, bazı noktaları halatlar yardımıyla geçebiliyor.

Su sporları yapmayı tercih edenler de Karaçay Nehri'nde rafting yapıyor.

Rehber eşliğinde şişme botlara binen turistler soğuk sularda akıntıya karşı koymak için mücadele veriyor.

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