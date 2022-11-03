Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da otomobil iskeleye düştü: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpıştıktan sonra denizdeki yüzer iskeleye düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mert D. idaresindeki otomobil, Karagözler Mahallesi'nde Halil G'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yuvarlanarak denizdeki yüzer iskelenin üstüne düştü.
Kazada otomobil sürücüsü ile bu araçtaki 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:03
- 17:52
- 17:35
- 17:27
- 17:48
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz