İlçedeki bir kuyumcuda 3 kişinin sahte altın satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kuyumcuya giren ekipler, F.Ç, G.T. ve M.K.T'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, sahte olduğu belirlenen 3 künye, birer zincir ve küpe ele geçirildi.

Zanlıların bir gün önce başka kuyumcuda sahte zincir ve künyeyi 13 bin liraya sattıkları tespit edildi.