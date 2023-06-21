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Güncel
AA 21.06.2023 23:35

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının sayı ve nitelik olarak azaltılması, vatandaşların yangınlara karşı olan hassasiyetinin pekiştirilmesi maksadıyla "Her Şey Elimizde" sloganıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması için mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yapılması için çalışma yürüttü.

Orman yangını açısından hassas bölgelerde her türlü tedbiri alan ekipler, anız yakılmasının engellenmesi maksadıyla 440 personelle, belirlenen bölgelerin kontrolünü yapıyor.

Ekipler yürütülen devriyelerde dron ve İnsansız Hava Aracı da kullanarak vatandaşların orman yangınlarına karşı hassasiyetlerini artırıyor.

Atılan havai fişek ve dilek fenerlerinin yangına yol açabileceği yönünde işletmeleri de ikaz eden ekipler arıcılık ile uğraşan vatandaşlara da, kovanların tütsülenmesinde kullanılan ateşin orman yangınlarına yol açabileceği hususunda ikazda bulunuyor.

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