Menteşe Belediyesi ekipleri, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkım işlemini yaptı.

Bölgede bazı vatandaşların kaçak olan yapıları kendilerinin yıktığı görüldü.

Yıkım çalışmaları sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.