Doğanlar Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde Mehmet Köse'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.