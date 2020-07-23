Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da hayatını kaybeden Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Dursun Demirkan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Demirkan için Menteş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Demirkan'ın ailesi, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Demirkan'ın cenazesi, Menteş Mezarlığı'na defnedildi.
Son Haberler
- 15:04
- 14:56
- 14:48
- 15:02
- 14:53
Sıradaki Haber
Cansuyu Derneği ekipleri Kurban Bayramı için yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz