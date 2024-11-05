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Güncel
AA 05.11.2024 17:19

Muğla'da gönüllü gençler okullarda çömlekçilik eğitimi veriyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve sanat eğitmenleri okullarda çömlekçilik sanatını çocuklarla buluşturuyor.

Muğla'da gönüllü gençler okullarda çömlekçilik eğitimi veriyor

Toki Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda yapılan atölye çalışması ile eğitmenler çocukların yaşayarak öğrenmesi için etkinlik düzenlendi.

Çocukları çamurla temas ettirerek öğrenme, duygusal bütünleme ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan gönüllü gençler bu sayede çocukların, kendilerine güven ve yapabilme becerilerini geliştiriyor.

Farklı okullarda farklı sanatların tanıtılmasına olanak sağlayan gönüllü gençler ve eğitmenler genç nesillerin geleneksel el sanatlarına ilgisini çekmek için okullarda sanat eğitimine daha fazla yer verilmesi, el sanatları ve unutulmaya yüz tutmuş sanatların önemine vurgu yaptı.

Gönüllü gençlerden Davut Çiftçi, Gençlik Merkezinde aldıkları sanat eğitimlerini aynı zamanda sahada çocuklarla birlikte yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla TOKİ
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