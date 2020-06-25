Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Dörttepe Mahallesi'nde balık paketlemede kullanılan strafor kutuların üretildiği fabrikanın buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan işçi Mustafa Özkurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kolundan yaralanan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Patlama fabrikada büyük çaplı hasara yol açtı.
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