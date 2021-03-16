Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu domates yüklü kamyon devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, kaza sırasında yola saçılan kasa ve domatesler nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin yaptığı temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.