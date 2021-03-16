Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu domates yüklü kamyon devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bu arada, kaza sırasında yola saçılan kasa ve domatesler nedeniyle ulaşım bir süre durdu. Ekiplerin yaptığı temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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