Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu
Muğla’nın Datça ilçesinde denize giren 79 yaşındaki kişi boğuldu.
İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda denize giren Ömer Yıldırım'ın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgedekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Yıldırım, sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yıldırım, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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