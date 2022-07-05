Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 zanlının tarihi eser satmak istedikleri bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirdi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Tarihi Eser
Son Haberler
- 22:02
- 21:58
- 21:43
- 21:38
- 21:32
Sıradaki Haber
Bayramın 1. günü ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz